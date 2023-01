Győzelemmel zárta idei első nemzetközi megmérettetését az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, így előnyből várhatja a jövőheti Piestanske Cajky elleni Európa-kupa visszavágóját, ahol a nyolcaddöntő a tét.

Azt már elöljáróban is tudni lehetett, hogy a szlovák bajnok Piestanske Cajky, amely az idei bajnokságában még nem kapott ki, bizony mindent megfog tenni annak érdekében, hogy előnnyel zárja a párharc első mérkőzését hazai környezetben. Mindehhez érdemes hozzátenni, hogy a szlovák ponthajsza jócskán elmarad attól, amit szeretnének északi szomszédaink. Így nem is annyira meglepő, hogy a nemzetközi porondot ilyen komolyan veszik. Sőt, annak ellenére, hogy a csapat nem áll különösebben nagy nevekből, mégis nagyon szervezett, szép kosárlabdát képes játszani. Ezt pedig bizonyította már az idei kiírásban a jó erőkből álló Galatasaray ellen is, hiszen idegenben ugyan szoros meccsen kikapott (71–63), de otthon nyert Peter Jankovic alakulata (79–55).

Ezek alapján talán nem is volt olyan váratlan a házigazda jó kezdése, habár a meccs első kosarát Wentzel Nóra jegyezte. Közel két és fél perc után volt eredményes először a hazai együttes, de ezzel át is szakadt a gát. Olyannyira, hogy hét pontos előnnyel is büszkélkedhetett a szlovák klub, de többek között Calhoun remeklésének köszönhetően négy pontra faragta le hátrányát a PEAC.

Sőt, a második etapban megtáltosodott a pécsi gárda, ugyanis nemhogy sikerült felzárkózni, de a 32 szerzett ponttal kényelmes előnyre sikerült szert tenni a nagyszünet előtt. Igaz, a védekezés így is hagyott némi kívánnivalót maga után, hiszen a Piestanske túlteljesítette első játékrészbéli teljesítményét, de ennyi begyűjtött pont után ez azért megbocsájtható. Na meg mégis csak a szlovák bajnokról beszélünk.

A harmadik negyed pontszegényen alakult, a szlovák csapatnak állt a zászló, igaz, néhány játékvezetői ítélet igencsak megkérdőjelezhető volt. Ennek pedig Jovan Gorec is hangot adott, de játékosait sem kímélte. A nagy küzdeni akarás átragadt a lányokra is, így végül nagy csatában, de sikerült nyerni.

Túl sok idő nem marad a pihenésre, ugyanis szombat este már jön a magyar élvonalbeli bajnokság tizenötödik fordulója, ahol az egy győzelmet jegyző Cegléd otthonában kellene érvényesíteni a papírformát, majd jövő héten szerdán jöhet a Piestanske Cajky elleni visszavágó, ahol akár a szurkolók jelenthet a különbséget.

Piestanske Cajky–NKA Univeristas PEAC 62–68 (19–15, 20–32, 13–7, 10–14)

Női kosárlabda Európa-Kupa, nyolcaddöntőbe jutásért. első mérkőzés. Pöstyén. Piestanske Cajky: JAMES K. 17/9, Jurcenkova 8, ANDELOVA 16/6, Mandics 2, Mujovics 14. Cserék: Martiskova 5/3, Moravcikova, Rusinakova. Vezetőedző: Peter Jankovic. NKA Universitas PEAC: Burdick 7, WENTZEL 10/6, CALHOUN 22/15, Katanics 4, Kiss V. 9/3. Cserék: Sanchez 7/3, Simon Zs. 6/6, Szücs R. 3/3. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Ez következik (01. 07.): Cegléd–NKA Universitas PEAC (18.00).