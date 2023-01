Persze egy rossz passz, egy elhibázott dobás vagy lövés, egy elrontott csel még nem nevetteti meg a szurkolókat, sőt, legtöbbször ezek bosszantóak. Fotóriportereink azonban hétről hétre olyan pillanatokat, momentumokat is elcsípnek a mérkőzések során, amikre kevésbé kapjuk fel a fejünket a helyszínen. Olykor egy-egy edzői kirohanás utólag megmosolyogtató tud lenni, de a nézőtérre is érdemes odafigyelni, hiszen a legfontosabb mellékszereplők, a nézők is képesek felhevült érzelmi állapotukban óriásiakat alakítani. Persze nem csak abból lehet egy remek fotó, egy csodálatosan elkapott pillanat, ha valami gikszer történik a pályán vagy annak szélén, hiszen fotósaink rendszerint olyan betekintést kapnak egy-egy sporteseményre, amit a rajongók nem láthatnak, vagy figyelmük nem oda koncentrálódik a mérkőzés miatt. Most igyekszünk egy kicsit más oldalát is megmutatni a meccseknek.