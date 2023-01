Megnyerte második edzőmeccsét a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata, amelynek ellenfele ezúttal a szintén NB II.-es Soroksár volt. Ahogyan Szentlőrincen, ezúttal sem esett gól az első játékrészben, a másodikban viszont négy is, most azonban hármat is Daruék jegyeztek.

Soroksár–Kozármisleny 1–3 (0–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

Soroksár: Kovács – Ternován, Ikonomou, Valencsik, Pintér – Hudák, Sipos G. – Sipos Z., Hajdú, Szabó V. – Hegyi. A 2. félidőben pályára lépett: Oláh, Király, Króner, Köböl, Erdélyi, Varga. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Kozármisleny: Somogyi – Guth, Várkonyi, Gajág, Turi – Kosznovszky, Ulrich, Vajda, Gránicz, Bartha – Kirchner. 2. félidő: Lékai, Beke, Gál, Füredi, Kun, Horváth, Hampuk, Tölgyesi, Vogyicska, Daru, Károly. Vezetőedző: Szekeres Zoltán

Gólszerző: Sipos G. illetve Vogyicska, Daru, Károly