Könnyűnek éppen nem nevezhető évkezdetet hozott a sorsolás a PVSK Mecsek Füszért pólósai számára: a tabella éllovas négyeséből a Szolnokkal és a Vasassal már megküzdöttek, a listavezető Fradi pedig péntek este érkezik az Abay Nemes Oszkár Sportuszodába.

Gondolhatnánk, hogy a szerdai BL-meccs túlzottan is megdolgoztatta a korábban játékosként olimpiai bajnoki címig jutó mai szövetségi kapitány, Varga Zsolt együttesét, de félő, hogy a zöld-fehérek kispadja elég hosszú még két nappal később a Vasút megszorongatására is. Ahogyan az is valószínű, hogy a hétközi szuperrangadón a szerbeknek négyet vágó, nem mellesleg korábbi világkupa-győztes Nagy Ádám csuklójában is maradt még pár jó lövés péntekre.

Közönségszórakoztató nagy nevekben tehát nem lesz hiány a sztárokkal tüzdelt Fradi elleni derbin, azzal együtt sem, hogy egy különleges testvérpárbajról valószínűleg lemaradunk: a népligetiek Európa-bajnok hálóőre, Vogel Soma ugyanis a válogatott legutóbbi összetartásán megsérült, így az ebben az idényben Pécsett pólózó Simon bátyja nem célozhatja még az általa védett kaput.

Természetesen Török Viktor is tisztában van a ferencvárosiak játékerejével. Ám a pécsi mester, minden tiszteletük mellett sem feltett kézzel ugranak medencébe, hanem igyekeznek megnehezíteni nagynevű ellenfelük dolgát. Mint mondja, különleges taktikával nem készültek a Fradira, saját játékukat hozva, kemény védekezéssel szállnak csatába. És remélhetőleg azon hibák többségének a kiküszöbölésével, amely az utóbbi meccseken oly sokszor borzolta náluk a kedélyeket.

És persze megpróbálva kihasználni az éppen a Fradi nagyságától remélt extra motivációt: – Ha az nem ad plusz erőt játékosaimnak, hogy a világ legjobbjainak sorával néznek farkasszemet a medencében, akkor én sem tudnék többet hozzátenni a felpörgetésükhöz – mondja a szakvezető.