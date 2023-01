A maratoni táv önmagában is embert próbáló feladat, ám a PVSK tájfutói most kicsit tovább nehezítettek rajta: a hétvégén hóban-jégen futottak át a Mecseken, igaz, többségük ennél rövidebb szakaszokon. Az útvonalat a PVSK egyik sikeres, ma is tevékeny távfutója, Ijjász István találta ki, még 1973-ban. A hagyományt a tájékozódási futók tavaly elevenítették fel, most január 22-én ismét megrendezték a Mecsek-átfutást.

Útvonaluk a Mecseknádasdi–Zobákpuszta–Árpád-tető–Remeterét–Hetvehely–Erdőháza közötti változatos terepen át vezetett. Az eseményre húsznál is többen vállalkoztak, élükön Lipp József szakosztályvezetővel, és Vonyó Péter szakmai vezetővel, tudósít a PVSK honlapja, voltak, akik menet közben csatlakoztak a többiekhez. Az egyes állomásokon frissítési lehetőség, a célban forró tea várta a résztvevőket. A futók dolgát a 15 centis friss hó is nehezítette, cserébe a végén egy hatalmas hóembert építettek.

Az alapozás közepén járó tájfutók nemcsak jó mókaként, hanem extra körülmények közötti, extra teljesítményt igénylő, szakmailag is kedvező különleges edzésnek is tekintették a futást. A teljes, 44 kilométeres távot ketten teljesítették, Kovács Bálint és Rácz Gábor, a pihenőkkel együtt 5 óra 15 perc alatt.