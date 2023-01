A gyerekek is pihenhettek az elmúlt hetekben, azonban lassan ők is munkához látnak. Sőt, már el is készültek a futsal utánpótlás tornasorozatok csoportbeosztásai és a helyszínek játéknapjai is.

Csoportmérkőzések játéknapjai:

BMVI

Csoportbeosztások:

BMVI

A lebonyolításban az eddigi évekhez képest eltérés lesz, mivel minimum 4 játéknapot kell rendezni a Futsal tornasorozatokban. Valamennyi korosztályban az első 3 játéknapon csoportmérkőzésekre kerül sor, ezek tervezett helyszíne és a játéknapok tervezett dátuma fentebb olvasható.

Az U-9, U-11 és U-13 korosztályban a Versenykiírás alapján nincs eredményszámítás, a 4. forduló csoportjainak összeállításánál azonban figyelembe vesszük a csoportmérkőzéseken a csapatok által elért eredményeket.

Az U-15 és U-19 korosztályban a megyei döntőre, illetve a további helyosztókra kerül sor a 4. játéknapon, míg az U-17 korosztályba benevezett 5 csapat egy újabb teljes kört játszik egymással (4 mérkőzés/csapat), így alakul ki a végső sorrend a 4. fordulót követően.

A Döntők/helyosztók mérkőzéseinek helyszínei a döntőkbe/helyosztókba jutott csapatok ismeretében kerülnek meghatározásra.