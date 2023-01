Az AutoCity Volkswagen Baranya megyei II. osztályhoz hasonlóan egy osztállyal feljebb is közel négyszáz gól esett az őszi idényben, de hasonlóan nagy munkát tettek a lapok gyűjtésébe is a spílerek, ugyanis összesen 351 alkalommal villant a sárga, és 22-szer a piros lapot is elő kellett húzni.

Mindenesetre szerencsére nem a durvaságok miatt emlékezetes a 2022/23-as szezon első fele. Bizonyára sokakat meglepett például a Szentlőrinc II. tehetségének, Major Péter Bencének az első felnőttmérkőzése, aki enyhén szólva is, élt a lehetőséggel. Ötször zörgette meg a Siklós hálóját, ezzel pedig oroszlánrészt vállalt klubja első sikerében.

Ugyancsak emlékezetesre sikeredett a góllövőlista élén álló, Havasi Dániel egyik találata, amit a PVSK ellen jegyzett. Kapott egy ajándék labdát a félpályán, majd egy bravúros helyzetfelismerésnek köszönhetően átemelte a rutinos pécsi kapust, Pogacsics Krisztiánt.

Élményszámba megy a Mohácsi TE 1888 félelmetes menetelése, ugyanis Kvanduk János alakulata tizenhárom ­meccs alatt nem talált legyőzőre, sőt, csupán a Villány otthonában hullajtott el két pontot. Na de a mindössze négy kapott gól is egészen elképesztő mutató.

A Kétújfalu is rengeteg pofont kapott az ősz folyamán, de érdemes megemlíteni a pontszerzésüket, hiszen nem mindennapi, hogy egy esélytelenebbnek számító brigád pontot csen hátrányból úgy, hogy a párharc közel kétharmadát kilenc labdarúgóval vívja. Nos, ez is megtörtént még szeptember közepén a Szentlőrinc II. ellen. Már csak abban bízhatunk, hogy a tavasszal is kitesznek magukért a csapatok.