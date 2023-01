Lo Elhadji Malick, a Cegléd vezetőedzője: – Mióta vezetőedzőként átvettem a csapatot, ez volt az első meccsünk, amikor egyben egy teljes hetet tudtunk készülni rá. Amire támadásban készültünk, nyolcvan százalékban végre tudtuk hajtani, védekezésben viszont szinte semmit. Sokat hibáztunk, elkéstünk, túl sok második esélyt adtunk az ellenfélnek, amely ezt kihasználta. Dolgozni kell tovább, a pozitív dolgokra építve, a hibákat minél előbb kijavítva.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Az első félidő védekezésével nem voltunk elégedettek, azonban a második már ezen a téren is jól sikerült. Próbáltunk azoknak is lehetőséget adni, akik jól edzenek, de a korábbi meccseken kevesebb lehetőséghez jutottak, és most megmutatták, hogy számíthatunk rájuk. A Cegléd a változások után három negyeden át egészen jól játszott, remélem, több győzelmet is szerez majd, mert megérdemli, mi pedig készülünk az Európa-kupa-mérkőzésünkre.