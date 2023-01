Bánhatják azok a szurkolók, akik nem látogattak ki a PTE-PEAC futsalcsapatának péntek esti Magyar Kupa meccsére, ugyanis gyakorlatilag minden megtörtént, ami egy összecsapáson megtörténhet. Kiállítások, hatalmas gólok, bravúrok, mentések, technikai malőr, kakaskodás, és akkor a hangulatról még csak nem is beszéltünk. Már elöljáróban is izgalmas párharcra lehetett számítani, hiszen a baranyai klub szeretett volna meglepetést okozni az elsőosztályban vitézkedő Aramis ellen, ez pedig majdnem sikerült is.

Az alaphangot egy pécsi gól adta meg a második percben: Koller Krisztián és Bartal Bence összjátékát követően a csapatkapitány már csak a kapussal állt szembe, de lövés helyett inkább higgadt megoldás mellett döntött, visszapasszolta rutinos társának, aki bepofozta a labdát az üres kapuba.

Az ütközet kezdetétől próbálta a kapu elé szögezni a vendégcsapat a hazaiakat, ennek pedig a tizenegyedik percben lett meg az eredménye. A PEAC foggal-körömmel védekezett, de egy tűzijátékozás után végül Szücs Barna kiegyenlített.

Nem omlott össze Élő Tibor alakulata, sőt, hat perccel később az Aramis játékosának átlátszó cselét sikerült lekapcsolni, Vénosz Soma pedig helyzete került, majd a végsőkig kivárva ismét előnyhöz juttatta együttesét. Sokáig nem örülhetett a hazai publikum, ugyanis Palvek Márk hátul hibázott hatalmasat, az NB I.-es gárda pedig nem kegyelmezett.

Ezt követően a PEAC mindent megtett annak érdekében, hogy előnnyel vonulhasson pihenőre, így a lendületre és az akarásra nem is lehetett panasz. Az utolsó pillanatokban kettő az egyben rohamozhatott a házigazda, ráadásul Koller eltűnt a kapu előterében vitatott körülmények között, azonban a síp néma maradt, egészen a későbbi pécsi szabálytalankodásig. A buktatásért Bálint Gergő meg is kapta a maga sárga lapját, de ami ennél is fájóbb lehetett, hogy a félpályáról elvégzett szabadrúgásból betalált az Aramis. A drukkerek is hangot adtak nemtetszésüknek, így mindenkinek jól jött a szusszanás.

A folytatásban helyzet adódott mindkét oldalon, de Wilkesz Edward és kollégája, Molnár Gábor is sziporkázott. Hét perccel a meccs vége előtt a PEAC megküzdött a helyzetért, Tóth Márk pedig nem hibázott, ezzel ismét a hazai csapat érezhette magát a következő körben, ugyanis döntetlen esetén az alacsonyabb osztálybéli gárda jut tovább a sorozatban. Három perccel a vége előtt ismét az Aramisnak állt a zászló, hiszen pécsi kapunál ólálkodó vészkapus kotorta be a negyedik vendég találatot. Ráadásul röviddel utána Fekete Olivér révén már két gól volt a különbség.

Ezt követően beköszöntött a technikai malőr. Az eredményjelző táblán megállt az óra, márpedig hiába szakították meg a meccset, nem sikerült ezen javítani, így az utolsó percekben a játékvezetőkön kívül senki nem tudta, hogy mennyi ideje van még a Pécsnek. Csakhogy ez a kérdés egyre inkább foglalkoztatott mindenkit, hiszen Tóth Márk egy remek játék után, nehéz helyzetben szépített, így sikerült nyílttá tennie a találkozót.

Ekkor több meccslabdája is volt a vendégcsapatnak, de Wilkesz lehúzta a rolót, na meg a fortuna is kellet sokszor. Támadásban viszont nem volt malaca a házigazdának. Hatalmas reflexekkel védett az Aramis hálóőre, de egy percig sem vett vissza a baranyai legénység. Aztán egy szabadrúgáshoz jutott a PEAC, amit Vénosz magára vállalt. A lövése a sorfalban elakadt, de a lepattanót bődületes erővel bevágta a kapu bal felső sarkába. Igen ám, de a játékvezető a lövés előtt/alatt (talán senki nem tudja) a lefújta az összecsapást, így végül nem adta meg a találatot. A pécsi játékosok azonnal megrohamozták a bírákat, plusz a szurkolók ugyancsak kiálltak kedvenceik mellett a nem túl nagy népszerűségnek örvendő sporikkal szemben, akik többször is megkérdőjelezhető ítéleteket hoztak.

Mindenesetre az eredmény nem változott, a PEAC kiesett a Magyar Kupából, ráadásul végül Bartal Bence és Koller Krisztián is piros lapot kapott.

PTE PEAC-B BUILD&TRADE–Aramis SE 4–5 (2–3)

Férfi Futsal Magyar Kupa, második forduló. Pécs. Lauber Dezső Sportcsarnok. Vezette: Kubicsek (Kondákor, Fellner). PEAC: Wilkesz – Koller, Koronics, Bartal, Vénosz. Cserék: Csutora, Bálint G., Molnár Cs., Aszalós, Palvek, Forró, Tóth M., Romvári, Kovács A. Vezetőedző: Élő Tibor. Aramis: Molnár G. – Vattamány, Fekete O., Fekete M., Bognár B. Cserék: Bukodi, Kövesdi, Berkes, Moga, Kis T., Szücs B., Korompay. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant.

Gólszerzők: Koller (2.), Vénosz (17.), Tóth M. (33., 38.), illetve Szücs B. (11.), Fekete O. (17., 38.), Moga (20.), Vattamány (37.).

Kiállítva: Koller (40.), Bartal (40.).

Ez következik (01. 16.): Tolna-MÖZS–PTE PEAC

Tóth Márk, a PEAC spílere, aki duplázott az Aramis ellen: – Büszke vagyok a csapatra, mert egy rutinos, válogatott játékosokkal felálló Aramissal játszottunk egy végső másodpercekig kiélezett meccset, amely futsalelemekben ugyan előttünk jártak, de a küzdeni akarásunkkal és a futómennyiségünkkel ellensúlyoztuk mindezt. Nagyon fájdalmas volt a mérkőzés végjátéka, ebbe nem is szeretnék bővebben belemenni, aki kint volt látta, hogy egy szabályos gólt, és ezzel a továbbjutást vették el tőlünk. Próbálunk pozitívan visszatekinteni a meccsre, ami a leírtak fényében nehéz, de az ilyen meccsekből rengeteget lehet tanulni, és hiszem, hogy a csapat ebből a meccsből is sokat profitálhat a jövőben! Végül szeretném megköszönni a kilátogató szurkolóknak azt a remek hangulatot, amit a Lauberbe varázsoltak, reméljük, hogy a játékunkkal rászolgáltunk arra, hogy a jövőben is kilátogassanak a meccseinkre.