Igencsak meglátszott a Szentlőrinc és a Kozármisleny játékosain, hogy meccsszituációban már régen voltak, illetve az is, hogy új arcok is feltüntetek. Bőven volt még hiba, s így igazán nem is alakult ki folyamatos játék, de már az első játékrészben is voltak kisebb villanások mindkét oldalon. A vendég kék-fehérek még egy büntetőt is rúghattak, de Bese védett.

A folytatásban is nagyon sokáig kellett várnia a kilátogató szurkolóknak, hogy gólt láthassanak, azonban akkor csőstül jöttek a találatok. Előbb Rétyi szerezte meg a vezetést egy villámgyors támadás végén, de egy perccel később jött is Kirchner válasza. A hajrában aztán Szabó Máté értékesíthetett egy tizenegyest, de Gránicz ismét kiegyenlített, így a két csapat bajnokijára halasztva a döntést.

Szentlőrinc–Kozármisleny 2–2 (0–0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

Szentlőrinc: Prokop (Bese, 30., Rátkai, 60.) – Lénárt (Rétyi, a szünetben), Havas, Tamás L. (Keresztes, a szünetben), Kiss-Szemán (Szabó M., a szünetben) – Vidnánszky, Daróczi (Grumics, a szünetben) – Pintér Á. (László D., a szünetben), Lukács R., Bányai (Gulyás B., a szünetben) – Mervó (Major P., a szünetben). Vezetőedző: Jeremiás Gergő.

Kozármisleny: Lékai (Somogyi M., 30., Budzsáklia, 60.) – Horváth D. (Gál, a szünetben), Gajág (Beke, a szünetben), Várkonyi B. (Füredi, a szünetben), Ulrich (Kirchner, a szünetben) – Nagy E. (Turi T., a szünetben), Tölgyesi (Gránicz, a szünetben) – Vogyicska (Károly B., a szünetben, Hampuk, 70.), Bartha (Vajda R., a szünetben), Kun B. (Kotroczó, a szünetben, Guth, 70.) – Daru (Kosznovszky, a szünetben). Vezetőedző: Szekeres Zoltán.

Gólszerzők: Rétyi (77.), Szabó M. (83. – büntetőből), ill. Kirchner (78.), Gránicz (87.).