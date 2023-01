A Fradi–OSC–Szolnok veretlen trió mögött csak egyetlen fiaskóval a 4. helyen tanyázó Vasashoz látogat az OB I. hétközi, 9. fordulójában a PVSK Mecsek Füszért vízilabdacsapata. A Szolnok elleni hazai vereség után nehéz feladat vár szerda este nyolctól Török Viktor együttesére, hiszen a jelentős nemzetközi kupatapasztalattal is bíró angyalföldiek otthon különösen nehezen hullatgatják csak a bajnoki pontokat.

– Nyerni ellenük saját medencéjükben szinte lehetetlen – állapítja meg a pécsiek vezetőedzője is, rögtön hozzátéve persze, hogy természetesen ezzel együtt sem feltett kézzel utaznak Budapestre. És ne feledjük, a Vasas a hétvégén először kapott ki ebben a bajnokságban, így biztosan harapni fog, hogy kiköszörülje a honvédos csorbát.

A Vasútnál alaposan kielemezték a Szolnok elleni mérkőzést, amelynek a tanulsága, hogy sok egyéni hibából eredő gólt kaptak, amit ki kell javítani: – Az elkövetkező szerda-szombati sorozat mérkőzésein igazi csapatjátékra lesz szükségünk ahhoz, hogy jól szerepeljünk. Lesznek olyan meccsek, amelyeket, főleg hazai medencében, mindenképpen hozni kell. Ilyen a KSI elleni szombati találkozó is, így kicsit már arra is készülünk szerdán a fővárosban – tekintett már egy körrel előbbre is a vezetőedző.