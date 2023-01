Pécs Nem kezdődött jól a PINKK Pécsi 424 számára az utolsó előtti Cegléd elleni találkozója, hiszen már a feldobást követően is a vendégeké volt a labda, s innentől az előny is, pedig a találkozót megelőzően Kovács Dénes lapunknak még arról beszélt, ha sikerül megállítani az ellenfél légiósait és a támadásaik is működnek, nem kételkedik benne, hogy megszerzik első sikerüket az idényben. Azonban az már korán látszott, hogy az első pont nem fog teljesülni, s a dobások sem kezdtek el ülni. A nagyobb baj azonban az volt, hogy sokszor el sem jutott addig a pécsi csapat, hogy megkísérelje a gyűrűbe juttatni a labdát.

Ugyan azt nem lehetett Tenyérék szemére vetni, hogy ne próbálkoznának, illetve, hogy feladták volna a meccset az első tíz perc után huszonkét-pontos hátrányban, a csak magyarokkal felálló gárdának kisebb csodára lett volna szüksége, hogy egyáltalán közelítsen ellenfeléhez, mert Cooper szinte hibátlanul játszott, egyedül a tripla vonalon kívül lehetett annyira megzavarni, hogy rontson, s akkor még Williams is ott volt mellette.

A második félidő elején meg volt a lehetőség a felzárkózásra, hiszen három percen át egyszer talált csak be a vendég csapat, azonban a PINKK-nek egyszer sem sikerült. Ugyan ezt követően egy tripla beesett, de ez is a Ceglédet hozta inkább lendületbe. Kovács Dénes hiába kért időt, a meccs menetén képtelen volt változtatni, de valójában ekkor már bőven minden mindegy volt.

PINKK Pécsi 424–Cegléd 55–88 (13–35, 16–21, 9–18, 17–14)

Női kosárlabda NB I., 17. forduló. Pécs, PVSK NKA Csarnok, 25 néző. Vezette: Goda, Kovács N., Rózsavölgyi.

PINKK: TENYÉR 13, Vincze N. 8/6, Árvai 8/6, Zsilinszki 2, Kovács K. 4. Csere: Szücs L. 2, HORVÁTH Z. 14, Bojtár, Temes 4. Vezetőedző: Kovács Dénes. Cegléd: WILLIAMS 15/9, Horváth B. 4, LAUFER 10/3, COOPER 24/6, Szerelem-Kobolák 6. Csere: RAKITA 16/9, Szabó P. 8, Szirony 5, Viszmeg, Danóczi. Vezetőedző: Lo Elhadji Malick.