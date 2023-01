Nem mindennapi versenygépekkel gyarapodott a Fittbike SE kerékpárszakosztályának technikai repertoárja. Az egykori sokszoros bajnok, később sikeres edző Hirth István évtizedeken át féltve őrzött kincseit, 6 pályakerékpárt ajándékozta a csapatnak.

Amint Wunderlich Tamás szakosztályvezető felelevenítette lapunknak a nem mindennapi, és nem is mai versenygépek villámtörténetét, azok valamikor a ’60-as években kerültek városunkba a Fraditól. Később a PMSC, majd a Pécsi Junior Kerékpár Egyesület pályaversenyzőit is szolgálták, sőt győzelmek sokaságához segítették; legutóbb, úgy egy évtizede, Fáy Krisztina tekert az egyik nyergében tízszer is az élen az időfutam ob céljába.

Bár a Keserű Zsófia és Dinya Boróka révén egy-egy tavalyi duplázó ezüst- és bronzérmest is soraiban tudó Fittbike egyéb lehetőségek híján a pályaversenyekre is az országúton – vagy a spinningbringákon – készül fel, az új szerzeményekkel ez nem megy, hiszen fék híján alkalmatlanok a közúti közlekedésre. Igaz, a technikai hátrányuk a mai csúcsmodellekkel szemben körülbelül olyan, mint egy Zsigulié egy modern WRC-hez képest, ám a motor az maga a versenyző, így a fiatalok felkészülésére, a sportággal ismerkedésre azért kiválóak, utal egy ralis hasonlattal a bringák és a sportolók viszonyára a szakosztályvezető.

A főként anyagi korlátaik miatt nagyjából tíz utánpótláskorú, majd egy nagy ugrással ugyanennyi, már főként a duatlonban jeleskedő szeniorversenyzőt számláló csapattól a tavalyi sikerek folytatását, sőt, felülírását várja, ezúttal is elsősorban a pályán. Hozzátéve, hogy a szűk katlanban szinte összeérő kerekek között is magabiztosan helyezkedő Pákolicz Grétával ugyanakkor az országútra is ki-kikacsingatnak, szintén érmes reményekkel.

Közbevetőleges kis sporttörténeti, korunkra nézve sajnálatos kuriózum, hogy miközben a millennium évében a Lauber Dezsőt is soraiban tudó Pécsi Kerékpár Egylet a Mohácsi úton saját, fából épült igazi kerékpárstadionnal is rendelkezett, ma nemhogy Pécsett nincs hasonló sem, de az országban is összesen egy-két ilyen létesítményben tekerhetnek csak a versenyzők.