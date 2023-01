A pályák java részén még csend honol január első napjaiban, ám a futsalosok a leggyorsabban zökkentek vissza a karácsonyi pihenőből a sportos hétköznapokba: a Magyar Kupában ugyanis már ezen a héten a 16 közé jutásért lépnek pályára a csapatok.

Minden évben 64-es táblával indul a sorozat, itt még csak a két alsóbb osztály (a hatcsoportos regionális NB III., és a kétcsoportos NB II.) gárdái csapnak össze. E körben a PTE-PEAC B. Build Trade Bugyin rázta gatyába 9–0-ás, kiütéses győzelemmel az Inárcs harmadik vonalbeli együttesét még decemberben.

Ám ebben a körben már bekapcsolódik a sorozatba a 12 NB I.-es alakulat is, és ahogyan Hári József, a PEAC szakosztályvezetője fogalmaz, az ő formájuk már csak olyan, hogy mindig az élvonalbeli, közülük is a sztárgárdák közül fognak ki valakit, még véletlenül sem egy újabb NB III.-assal kerülnek szembe.

Ezúttal is két osztályt ugrottak, hiszen január 6-án, pénteken 20 órakor az NB I. 5. helyén tanyázó fővárosi Aramissal kell majd megvívniuk. És ez a hely még csalóka is, hiszen a sportág egyik hazai alapítója egy hónapja még a tabella élén tanyázott, csak szerencsétlen sérülés- és betegségsorozata taszította ennyivel hátrább, részben a karácsony előestéjén éppen a sereghajtó Rubeolától elszenvedett veresége eredményeként.

A pécsiek tehát most egy árnyalattal esélyesebbként várhatják a találkozót, ám Hári József ezzel együtt sem csak ellenfelük gyengébb formájára alapozza győzelmi reményeit, sokkal inkább saját együttese sikeréhségére, összetartására.

– A bajnokságban is kiegyenlített, jó teljesítményt nyújtottunk és igazoltuk, hogy remek egységet alkotunk, leginkább ebben rejlik az erőnk. Játékosaink soha nem adják fel a küzdelmet, többször is álltunk már föl olyan vert helyzetből, és ez most is bizakodásra ad alapot – latolgatja az esélyeket a szakvezető.

A PEAC egyébként immár 9. idényét tölti az NB II. Nyugati csoportjában – a bajnokság január 16-án folytatódik, a pécsiek a Tolna-Mözshöz utaznak –, többnyire az élmezőnyben, kétszer is érmes helyen végezve. Igaz, a pandémia kicsit megtépázta soraikat, ám mára visszarázódtak a régi kerékvágásba. A szinte kizárólag egyetemistákból álló, így rendszeresen megújuló gárdájuk Élő Tibor edző vezényletével most a 4. helyről várja a folytatást. Mindent megtéve a további előrelépésért, hogy végre a régóta vágyott feljutással is fokozhassák az idén kereken százesztendős PEAC ünnepi örömét.

A további párosítás a 16 közé jutásért: Levelek–Kistarcsa, Újfehértó–Berettyóújfalu, Tiszaföldvár–Nyírbátor, Dunaújváros–UTE, Gyál–Tolna-Mözs, Mád–DEAC, Hidegkút–MF Akadémia, Tihany–Haladás, Rabel–Gyulaháza, Szeged–Rubeola, Gesztely–Nyíregyháza, TFSE–Veszprém, Érd–Újpest FC, Maglód–Kecskemét, Balassagyarmat–ELTE.