– Az edzőváltás után teljesen más szisztémát próbálunk beletenni, és szerintem nagyon jól reagálunk erre, az idő rövidsége ellenére is – kezdte Szrecsko Szekulovics, a PVSK vezetőedzője. – Tudtuk, hogy nagyon nehéz Nagykőrösön játszani és nyerni, de a meccset végig kontrolláltuk, végig vezettünk, és nyertünk. Örülök a győzelemnek, de sok volt az eladott labda, az elhibázott tiszta dobóhelyzet, és rossz százalékban dobtuk a hárompontosokat is. Egy kis görcsösséget éreztem, szerintem a játékosok nekem is nagyon meg akarták mutatni. Végül is nyertünk 20 ponttal, de gratulálok a Nagykőrösnek is, mert mindent megtettek és megpróbáltak, jó meccs volt, korrekt meccs volt, de mi kicsivel jobbak voltunk.