Egy hete az NKA Universi­tas PEAC női kosárlabdacsapata telt ház előtt lépett pályára Pöstyénben, az Európa-kupa egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén, ahol sikerült hatpontos előnyt kovácsolni. Ezzel valamelyest kényelmesebb helyzetbe került a pécsi klub, de hátradőlni egy percre sem szabad, ugyanis a Piestanske Cajky is épp annyira szeretne a nyolcaddöntőbe jutni.

Dolgukat viszont megnehezíthetik a szurkolók, hiszen minden adott arra, hogy szerdán 18 órától a Rátgéber Akadémián is megremegjenek a szlovák kezek. A belépés díjtalan ezúttal is, ráadásul ennél fontosabb esemény aznap nem is nagyon lesz. Na meg ami késik, az nem múlik: Pöstyénben ugyan visszafogott volt a pécsi öröm, de átszakadhat a gát szerda este, ha sikerül megőrizni, vagy akár tovább nyújtani az előnyt.

De a baranyai drukkerek pontosan tudják, hogy előre nem szabad inni a medve bőrére. Jó példa erre a 2016-os csata, mikor épp ez a két csapat meccselt az EK selejtezőjében. Akkor hiába nyert az Európa-kupa selejtezőjén tíz ponttal Pécsett a Piestanske Cajky, idegenben Fürész Diáék tizennégy egységgel voltak jobbak ellenfelüknél és kerültek a főtáblára. A fortuna pedig most akár a szlovák csapatot is segítheti, de remélhetőleg nem így lesz.

Peter Jankovics, a Pestanske Cajky vezetőedzője: – Hinnünk kell a képességeinkben. Nincs szupersztárokból álló csapatunk, akik a kezükbe veszik az irányítást és megnyerik a meccset. Ha nem játszunk együtt, csapatként, akkor gondunk lesz. Az első meccs megmutatta nekünk a pécsi gyengeségeket, de új dolgokat is mutattak, bizonyos dolgokat megváltoztattak. Elemezzük ezeket, és készülünk a második meccsre.