Aki lehúzza a rolót

Minden alkalommal, amikor elkezdjük összeállítani Baranya álomcsapatát a legmagasabb osztályban játszók közül, leírhatjuk, a PMFC vett egy jó kapust még sérülten, mert meg volt felé az a bizalom, Helesfay pedig újra és újra meghálálja ezt azzal, hogy az NB II.-ben is nagyon stabil teljesítményt nyújt. Ebben az évben talán csak Prokop vehette fel vele a versenyt, de ő Besében is komoly riválisra akadt a Szentlőrincnél. Nem is kérdés hát, hogy a pécsiek kapusa őrzi álomcsapatunkban a hálót.

Akik a stabilitást adják

A PMFC védelme az egyik, hanem a legstabilabb az egész ligában, ezt pedig két pillérének, Rácz Lászlónak és Katona Leventének köszönheti. Ugyanakkor a Szentlőrinc belső védője Keresztes Bence is helyet kapott nálunk köztük, hiszen évről évre fejlődve egyre biztosabb pont a Szentlőrincben, s a támadások támogatásába is egyre magabiztosabban száll be, ha szükséges. A képzeletbeli kispadunkon Nagy Zsombor (Szentlőrinc) és Gajág Gergő (Kozármisleny) is helyet kapna.