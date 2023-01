Magabiztos győzelemmel kezdte idei második 15 ezer dolláros török teniszversenyét a PVTC kiválósága, Bartha Panna.

A pécsi sportoló hétfőn még finálét játszott orosz vetélytársával, Lodikova Dariaval szemben, ráadásul szetthátrányból fordítva megszerezte első tornagyőzelmét a profik között. Az a próbatétel alaposan összesűrűsödött Bartha számára, ugyanis az időjárási körülmények miatt vasárnap kellett vívnia a negyeddöntőt és az elődöntőt is.

– Úgy érzem, sokat fejlődtem mentálisan, ennek biztosan nagy része van a sikerben – fogalmazott Bartha Panna az egyik tenisszel szakportálnak – Jó érzés így nekivágni az évnek és az első felnőtt szezonomnak, de tudom, hogy most jön a neheze. Bízom magamban és az edzőimben. A kondim rendben, a második heti torna mezőnye alig változott az elsőhöz képest, úgyhogy tartom magam az állandó célkitűzésemhez, ami most sem más, mint a győzelem.

A baranyai tehetség tehát egy újabb kihívásba kezdett, hiszen szerdán délelőtt már egy másik török megmérettetésen lépett pályára Antalyában, ahol egy 22 esztendős spanyol induló, Manjon Arias Paula állt az útjába, aki rutinjában bízhatott, na meg abban, hogy Bartha Pannán meglátszódik majd a fáradtság.

Az első szettet látva nem volt szerencséje: a PVTC játékosa már az ütközet elején elvette riválisa adogatását, ezzel pedig nyugodtabban, felszabadultan játszhatott, aminek meg is lett az eredménye. A második játszma már sokkal kiélezettebb csatát hozott, de döntő helyzetekben Bartha higgadtabb maradt, így túljutott a spanyol teniszezőn. A fáradtságának voltak azért jelei, talán ennek is betudható a hét kettős hiba, de ezúttal még ez is belefért (6:2, 6:4).

A sorsolás nem volt túl kegyes a pécsi lányhoz, hiszen a nyolcaddöntőben az első helyen kiemelt Yoruk Ilay lesz az ellenfele, aki a nyitányon 6:0, 7:5 arányban verte román vetélytársát. Na de érdemes megemlíteni, hogy Bartha Panna már az előző tornán több teniszezőn is felülkerekedett, akik magasabban voltak rangsorolva, így vélhetően ismét igyekszik majd meglepetést okozni.