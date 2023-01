Talán már szerdán, a Komjádiban, a Vasas ellen is erre a találkozóra készült lélekben a Vasút, kicsit a vártnál is jobban elengedve az eleve lehetetlent – ám most nincs mese, ha valakit, akkor a KSI-t nemcsak illik, de kötelező is legyőznie az ob I. középmezőnyében megkapaszkodni kívánó PVSK-nak. Így hát nem pusztán presztízscsata, hanem fontos pontok sorsáról döntő összecsapás vár Török Viktor együttesére. Amelyen végre a statisztika is a hazai oldal felé billen, pécsi medencében legalábbis. A két gárda eddigi hét pécsi találkozóján ugyanis egy szoros vereség és egy döntetlen mellett ötször a vendéglátó diadalmaskodott, 84–59-es, azaz ígéretesnek mondható összesített gólkülönbséggel.