Vas Bence után újabb sajátnevelésű PMFC labdarúgó érte el azt, hogy profi szerződést kapjon az egyesülettől. A korosztályos válogatott középpályás, Bachesz Edvin írhatott alá a piros-feketéknél, ezzel a kortársainak is jó példát mutatva.

– Minden fiatal labdarúgónak az a vágya, hogy a felnőtt csapat tagja legyen és munkáját ilyen formában is elismerjék – nyilatkozta a pmfc.hu-nak. – Nem mondom, hogy ezt egyszerű kiérdemelni, keményen meg kell érte dolgozni. Ez egy komoly mérföldkő a pályafutásomban, és itt kezdődik csak igazán a karrier. Kortársaim nevében is nagyon örülök, hogy megadják a bizalmat a fiataloknak a klubnál, kívánom minél több a pécsi utánpótlásban nevelkedő játékosnak, hogy átéljék azt az örömöt, amit most én.