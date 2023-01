Nem vesztegetik az időt a PVSK fiataljai, ugyanis futószalagon jönnek a teremtornák, ahol szebbnél szebb eredményekkel rukkolnak elő.

A PVSK U12-es csapata legutóbb a Dél-Zselic tornán, szerepelt Szigetváron. A korosztályos csapat egyik fele, a 2011-es születésű játékosok az U13-as, míg a másik fele, a 2012-esek az U11-es korosztályban játszottak.

A 2011-es játékosok szép sikert aratva, megnyerték a Vígasz Kupát, az egy évvel fiatalabb csapattársaik pedig a második helyet szerezték meg. A torna legjobb játékosa címet a PVSK tehetsége, Hodossi Zétény érdemelte ki.

– Minden játékos nagyon motiváltan és jó felfogásban játszott végig a tornán – kezdte nyilatkozatát a klub hivatalos oldalán Bánhegyi Zoltán, a PVSK U12-es csapatának edzője. – Már sokszor hangoztattam, hogy ez a korosztály nagyon szép jövő előtt áll, nagyon sokat edzünk azért, hogy nem csak egyénileg fejlődjünk sokat, hanem csapatként is szép eredményeket érjünk el. A csapaton belül nagyon jó a hangulat és a szülői munkaközösség is példaértékű. Én, mint edző nem is kívánhatnék jobbat, mert ezek a srácok tényleg labdarúgók szeretnének lenni és ezért megtesznek mindent edzésen és mérkőzésen egyaránt.

Eredményeink:

2011-es korosztály:

KTE – PVSK 1:0

PVSK – NK GORIC 0:0

PEAC – PVSK 0:1

PVSK – NAGYATÁD 1:0

VÍGASZ KUPA

PVSK – NAGYATÁD 1:0

CSEPEL – PVSK 0:1

Döntő:

PVSK – NK GORIC 1:0

2012-es korosztály:

PVSK – SZENT PÁL 1:0

DOMBOVÁR – PVSK 0:8

PVSK – SZENTLŐRINC 1:0

BARCS – PVSK 0:5

Felső ág:

PMFC – PVSK 1:0

PVSK – NAGYATÁD 4:0

PVSK – SZENT PÁL 1:0

Döntő:

PMFC – PVSK 1:0

Továbbá megkezdődött az U9-esek sorozata is, amiről Komlós-Hegedűs Renáta számolt be a PVSK hivatalos oldalán: – Harkányban voltunk a Baranya megyei U9-es futsal tornasorozat első játéknapján. Az első mérkőzésen Villánnyal játszottunk, a másodikon pedig a PMFC-vel. Mindkét mérkőzésen nagyarányú győzelmet arattunk, ügyesek voltak a játékosok. Remélem a jövőben is sikerül fenntartani ezt az összhangot a fiúk között!