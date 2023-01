Rendhagyóan zárták, majd ugyanilyen jó hangulatban és sikeresen kezdték az ó-, illetve új esztendőt a PSN Zrt. jégkorongozói. Amint arról a szakosztály honlapján is tudósítottak, a megújult edzői gárda évzáróként afféle élménymérkőzést szervezett a régi és új tanítványok között a műjégpályán. Borsitzky Dániel kapusedző a sportiskola hálóját őrizte nagyon jó eredménnyel, míg Ács Istvánné edző a játékot vezette és felügyelte.

Nem sokkal később viszont már tétmérkőzésen léptek jégre a hokisok. Az U12-es korcsoport három erősebb csapattal mérhette össze erejét az esztendő első tornáján a fővárosban. A csapathoz tavaly ősszel érkező egykori sztárhokis, Ancsin László vezetőedző méltatta a gyerekek teljesítményét, elmondása szerint jól látszik az eddig befektetett munka.

– Nagyon jól sikerült a hétvége, végig jó hangulat uralkodott a versenyen. A gyerekek nagyon fegyelmezetten és nagy erőbedobással harcoltak, küzdöttek erősebb ellenfeleikkel. Egyre jobban látszik az edzések hozadéka a játékon és az ebben a korosztályban hivatalosan még nem számolt eredményen is. Pozitívan zárultak a mérkőzések, nagyon elégedett vagyok a gyerekekkel. Ők is nagyon örültek, hogy egyéni és csapatszinten is sikerült a gyümölcsöző munkát bemutatni a kilátogató szülőknek is, akiknek a biztatása külön erőt és háttértámogatást ad számukra. Messze vagyunk ugyan még a kitűzött céloktól, de jó úton haladunk, és nagyon várjuk már a legközelebbi, február eleji U12-es versenyt – értékelt a hokisok szakvezetője.

A szakosztály emellett a szövetség Gyere hokizni! programja keretében is népszerűsíti a gyerekek körében a jégkorongsportágat. Elsőként a Cserepka és a Köztársaság téri iskolákban jártak izgalmas tornatermi bemutatókkal és tájékoztatóval, elsősorban az elsős-másodikos gyerekek érdeklődésére és csatlakozására számítva.