Sok jó találkozóból tudtunk választani, de végül egy olyanért jár a legjobb mérkőzés címe 2022-ben, amelyiken nem nyert a baranyai csapat. Csörgő és Mervó találataival két perc alatt egalizált a Szentlőrinc labdarúgócsapata az MTK elleni NB II.-es bajnoki hajrájában, óriási katarzist kiváltva ezzel. A találkozónak azonban nem csak az utolsó pillanatai, a hajrája volt remek, de a futball minősége a teljes 90 perc alatt kiemelkedő volt köszönhetően természetesen annak is, hogy a fővárosi gárda ezen a szinten brutálisan jó kerettel rendelkezik. Azonban épp itt bizonyították Németh Erikék is, hogy képességeik legjobb napjaikon megvannak ahhoz, hogy a legjobbakkal is pariban legyenek.