A szemléletet is megváltoztatnák

Schneider Gábor, a PVSK felnőttcsapatának újdonsült vezetőedzője: – Érkeztek újak az U19-es csapatból, akik bár rutintalanok, de nagyon tehetségesek, és természetesen menet közben is lehet változás a keretben. Nemcsak a stáb, de a szemlélet is változott a csapatnál. Egy új gondolkodásmódot vezettünk be. A jövőben egy más szemléletet szeretnénk meghonosítani, mind az anyagi, mind egyéb motivációs területeken is, és megpróbáljuk ezt a felfogást tovább fejleszteni a bajnokság során. Addig nincs értelme bajnoki helyezésről beszélni, amíg a keret nem végleges, de a hatodig hely a minimum, és természetesen szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán.