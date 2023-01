A Budafok érkezik vasárnap a PMFC csapatához, de mielőtt még megütközne a két piros-fekete gárda, a vezetők és a játékosok leültek a szurkolókkal beszélni személyesen.

Az esemény elején a klub Tóth Attila sportigazgató foglalta össze az eddigi változásokat a keretben, illetve előre jelezte, hogy a következő két hétben még távozók és érkezők is lehetnek. A csapat viszont 90-95 százalékra összeállt.

Weitner Ádám vezetőedző hozzátette, a rövid felkészülés alatt, a munkát, amit elterveztek, azt végre is hajtották, jó erőben vannak a fiúk. A keret is erősödött, még ha Nikitscher és Hadaró kivásárlásával, illetve visszarendelésével a Kecskemét kihúzta a szőnyeget a lábuk alól. Az is kérdés, ez hogyan változtatja meg a kialakult játékot, mivel az egyensúly felborult. Persze bizalmát fejezte ki, hogy az újak beilleszkedésével hatékonyak lesznek.