A második napon még magasabb fokozatra kapcsolat az U16-os magyar fiú kosárlabda-válogatott a Promitheas Park Tournamentsen, s a házigazdát óriási fölénnyel, egy híján 50 ponttal verte.

Mr az első pillanattól kezdve nagy volt a különbség a két gárda között, ami a mérkőzés előrehaladtával egyre inkább csak növekedett. A második és a harmadik negyedben a tíz pontot sem hagyták elérni ellenfelüknek a mieink, de az elsőben is épp csak át tudták lépni. Közben Mezőfiék folyamatosan elérték a 20-at is. A záró játékrészben így már ki is engedhettek, de azt továbbra sem engedték ellenfelüknek, hogy közelítsen.

A Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémiát Lukácsi Gábor, Teszárik Márton, Mezőfi Márk és Burony Bálint képviselte, s a pontokkal sem fukarkodtak. Lukácsi 10, Mezőfi 9, Teszárik 12, Burony négyet tett a találkozó végére a közösbe. Előbbi kettőnek a triplázás is jól ment, együtt ötször találtak a gyűrűbe a vonalon kívülről.

ASP Promitheas–Magyarország 39–88 (11–27, 8–21, 6–21, 14–19)

Fiú kosárlabda Promitheas Park Torunament. Magyarország U16: Lukácsi 10/6, Tallós 6, Mezőfi 9/9, Rosta 19, Flasár 7. Csere: Teszárik 12, Nyikos 2, Váróczy 11/9, Puskás 2, Zöldi 2, Palotai 4, Burony 4.