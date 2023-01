Megtalálták, miért jött a visszaesés

Érdekes őszt futott a Szentlőrinc 2022-ben, hiszen a legnagyobbakat is képes volt megfogni, míg máskor meglepő vereségek csúsztak be. Volt, hogy nyert helyzetből vesztette el a pontokat, de az is előfordult, hogy a sírból állt fel. Egy stabil középcsapat kezdett kirajzolódni az idő előrehaladtával, amibe a lezárás belerondított.

– Összességében nem tartom rossznak az őszi szereplésünket – válaszolt Jeremiás Gergő vezetőedző. – A szezon első felében kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottunk. Ott beindult egy folyamat, ami azt eredményezte, hogy a bajnokság közepén jó eredményeket produkáltunk, pontszámban is jónak ítélem ezt. Azt követően, az ősz utolsó harmadára visszaestünk. Nagy erőkkel dolgoztunk az idény közben is, hogy kiderüljön, ennek mi az oka, és úgy gondolom, meg is találtuk. Az a célunk, hogy még egyszer ezt ne kövessük el.

Sokat forgatta a csapatát a szezon során a tréner

A nyáron érkező szakvezető több felállásban is pályára küldte csapatát, s több mint 20 focistának jelentős játékpercet biztosított. Ki kellett tapasztalnia élesben, hogy tud maximumot nyújtani a gárda, de nem csak ez indokolta a rotálást.

– A játékperceket tekintve a keret jelentős része kapott jó néhányszor esélyt, hogy bizonyítson. Ezt nagyon fontosnak tartom a csapaton belül, mert a hétközi edzéseken rendkívül elégedett voltam az egész szezon során a játékosokkal. Egy labdarúgónak szüksége van arra, hogy bebizonyíthassa, mire képes, és az igazi színpad a mérkőzés, ahol ezt megteheti – folytatta. – A legtöbbször a hétközi fordulókban változtattam, egész egyszerűen azért, mert nem engedhetjük meg, hogy bárkit is elveszítsünk, és a szakmai okok is azt indokolták, hogy frissítsünk. Az más kérdés, hogy ebből mennyire jöttünk ki jól vagy sem. Előfordult, hogy igen, de az is, hogy nem. A vasárnap-szerda-vasárnap ritmus nem fordul elő olyan sokszor, hogy egy labdarúgó mindig százszázalékosan készen álljon egy héten háromszor kilencven percet lejátszani. Ha ez lenne a megszokott, akkor így lenne.

A formaingadozásra lehet meccsközben reagálni

A csapatban tizenhat 23 éves vagy annál fiatalabb labdarúgó kapott rendszeresen lehetőséget, sőt, hárman a 20-at sem töltötték be. Az ilyen ifjú futballistáknál gyakran látható formaingadozás, a Szentlőrinc szereplését azonban ez nem befolyásolta döntő mértékben.

– Ez egy kalkulált dolog – árulta el Jeremiás. – Van olyan, hogy hét közben jól dolgozik egy játékos, és azt mutatja, a meccsen is jó lesz, de akármi történhet, ami rajtunk vagy rajta kívül álló, és máris nem sikerül a várt teljesítményt kiadnia. De azért van öt cserénk, hogy erre reagálhassunk. Nyilván volt minden játékos számára, hogy hullámvölgybe került, vagy a hullámhegy tetején volt, de ennek nagy jelentőséget nem tulajdonítok. A kiegyensúlyozottság jellemző volt a csapatra, ha az eredmények ezt nem is adták mindig vissza. Mindig látszott, mit akar játszani a csapat, és ez a labdarúgóknak köszönhető, mert meg akarták valósítani, amit elképzeltünk.

Már volt változás a keretben, és még várható is

Török László és Csilus Ádám már távozott a télen az egyesülettől, de természetesen még várható némi mozgás a keretben.

– A bajnokság végére eléggé elfogytunk. Nem csak mennyiségben, minőségben is szeretnénk javulni. Azon van a vezetőség, hogy ez megtörténjen – árulta el a vezetőedző. – A csapatnak szüksége van arra, hogy erősödjön, és egyébként is jót tesz a keretnek egy kis frissítés. Mivel elégedett vagyok a játékosaimmal, óriási nagy mozgásra nincs szükség, hiszek az állandóságban! Fontos láncszemei a csapatnak azok is, akik sokkal régebb óta itt vannak, mint én, de ugyanúgy támaszkodom az újonnan érkezőkre is. Ez egy nagyszerű közösség. Körültekintően fogjuk kiválasztani, hogy milyen pozícióra és kit igazolunk, mert ettől erős ez a klub.