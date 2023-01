Közel négyszáz gól esett az AutoCity Volkswagen Baranya Vármegyei II. osztály őszi idényében, ahol több labdarúgó is technikai tudásának köszönhetően színezte a párarcokat, de nem csak a spílereknek hála volt színes a szezon első fele, hanem a játékvezetők által kiosztott lapmennyiségnek is. A tizenhárom fordulóban ugyanis összesen 13 piros, valamint 436 sárga lap került elő.

Tavasszal hasonló elánnal folytathatják az alakulatok, hiszen hiába szakadt ketté a mezőny, még semmi nem dőlt el. Az első négy helyezettet mindössze tíz pont választja el, így az egyetlen vereséget jegyző listavezető Ócsárd sem érezheti magát még kényelmes pozícióban. Többek között azért sem, mert legnagyobb üldözője, a Himesháza mindenkinél többször volt eredményes (49 találat), a hat pont különbség pedig akár két kör alatt is ledolgozható. A Beremend a dobogó alsó fokán telelhetett, de ezt csak gólkülönbségének köszönheti, ugyanis a jól kezdő Töttös is ugyanannyi pontot gyűjtött (26), mint riválisa.

A középmezőny végső sorrendjét pedig gyakorlatilag lehetetlen megmondani. Nagyon sok együttes tapossa egymás sarkát, így akár fordulóként is változhat a helyezésük. Ezeknek a csatározásoknak leginkább a vármegyei labdarúgás szerelmesei örülhetnek. Ahogy üde színfoltjai voltak ők az elmúlt esztendőkben és a 2022/23-as idény első felében, úgy hasonló főszerep vár rájuk a folytatásban is, hiszen nélkülük nem lennének ezek az ütközetek teljesek. A tavaszi idény valószínűleg március elején rajtol el, de ezeket a képeket addig is érdemes szemügyre venni.