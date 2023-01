Hátrányból fordítva, ötszettes meccsen aratott szép győzelmet a PTE-PEAC női röplabdacsapata, így Horváth Alexandra együttese megszerezte idénybéli hatodik sikerét.

A 2023-as naptári év első hazai mérkőzése ugyan hullámzóan alakult a pécsi klub számára, de amikor igazán kellett, akkor mindenki tette a dolgát.

Horváth Alexandra, a PEAC vezetőedzője: – Nagyon örülök a győzelemnek. Igaz hullámzóan játszottunk, de amikor kellett akkor helyén volt a szívünk. Mindenki nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, hiszen egy új lendületet adtak a csapatnak. Ez egy igazi csapatmunka volt, amihez gratulálok a lányoknak. A kemény munka meghozta gyümölcsét, s most már remélem, hogy elhiszik ők is, hogy amit akarnak, azt el is tudják érni. Megyünk tovább, hiszen nehéz hétvégék előtt állunk, s bízom a pozitív folytatásban.

PTE-PEAC–Emericus 3:2 (16–25, 25–19, 22–25, 26–24, 15–13)

Női röplabda NB II. Nyugat-alapszakasz, tizennegyedik forduló. Pécs. Vezette: Varga A. PEAC: Hoffmann K., Hoffmann H., Orning, Husznai, Hegyi, Szvath. Cserék: Habling, Cacov, Molnár A., Szabó R., Oletics. Vezetőedző: Horváth Alexandra.

Ez következik (02. 02.): PEAC–ZTE (18.00).