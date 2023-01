Összeállította a Nemzetközi Cselgáncs-szövetség a 2022-es idény befejeztével az ifjúsági világranglistát. Ennek élén a PVSK tehetsége, Kenderesi Péter áll, aki nyert tavaly Európa-kupát és világbajnok is lett. Most azonban eljött számára a korcsoport váltás, ugyanis épp most lép az ifiből a juniorba, ilyen körítéssel pedig ez szinte egyedülálló a magyar sportban. Ez viszont számára még nem a plafon.

– Érdekes helyzet, mert Péter korcsoportot vált, és ez új lehetőségeket nyit számára, és lehetőség az előrelépésre – árulta el a Vasút honlapjának Kersics Dávid, edző. – Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, annak ellenére, hogy sokat van edzőtáborban. Sok versenyre én is el tudtam menni vele, de most például Japánban volt edzőtáborban, oda nem tudtam elutazni. Nagyon jó az összhang köztünk, és igen, vannak távlatok számára. Január 8-án ausztriai edzőtáborba megyünk, ott is lehetőségünk lesz a közös munkára.

– A világranglistát a Nemzetközi Judo Szövetség úgy állítja össze, hogy az Európa Kupák, a kontinens bajnokságok, és a Világbajnokság pontszámait összesítik – részletezte már Kersics Antal, a cslgáncs-szakosztály szakmai vezetője. – Mivel Péter nyert Európa Kupát, sok jó helyezése, és pontszerző helye volt a világversenyeken, és világbajnok is lett, ezért nagyon jó eséllyel pályázott a lista első helyére. Ő most úgy vált korcsoportot az ifiből a juniorba, hogy világbajnok, és világranglista vezető. Ez elég ritka, szinte egyedülálló történet a magyar dzsúdósportban. Mi is nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre. Úgy látom, jól működnek együtt Dávid és Péter, ami örömteli dolog, és így a különböző taktikai és mérkőzés elemek egyre jobban finomodnak, ez például a dobások végrehajtásánál látszik. A közös munka meghozza majd a várt eredményt, és bízom benne, hogy Peti az idén is eredményes lesz.