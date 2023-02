Az időjárási körülmények miatt csonka fordulóval rajtolt az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye, de tizennégy gól így is esett, ráadásul kétszer villant a piros lap is.

Így úgy döntöttünk, hogy nem marad el a forduló válogatottja sem, ahol azért találni olyan arcokat, akik már többször is bekerültek a legjobbak közé.

Egy olyan kapusra esett a választásunk, aki kapott gól nélkül hozta le a kilencven percet, márpedig az ellenfél csapatában több olyan játékos is szerepet kapott, akik már bizonyítottak a másodosztályban is. Így tehát a forduló legjobb kapusa nálunk a 24 esztendős Csobán Dominik, aki első alkalommal lépett pályára kezdőként az idei idényben.

Csapattársai közül hatan is eredményesek voltak, de közülük csak a gólcsapokat megnyitó Kocsis Adrián, valamint a gólcsapokat elzáró Vég Bence került be. De persze nem mehetünk el szó nélkül Müllerlei Szabolcs remeklése mellett sem, így nem is csoda, hogy trénere, Kvanduk János a forduló csapatába jelölte őt.

Ennyire nem volt könnyű dolga Nagy Gábornak, ugyanis hiába nyert együttese a Sellye ellen, a Komló vezetőedzője nem volt maradéktalanul elégedett játékosaival. Mindennek ellenére Szászfai Dominik és Turi Tamás olyan teljesítménnyel rukkolt elő, amit azért ki lehetne tenni az ablakba is. A sellyei alakulat pedig megköszönheti Filó Dénesnek a munkáját, hiszen nagy szerepe volt az alapembernek abban, hogy „csak” hármat kapott a csapata.

A forduló rangadóján nem volt hiány szépségdíjas megmozdulásokból, pedig aztán az időjárási viszonyok sem segítették a spílereket. Ez különösebben nem zavarta Bartal Bencét, aki jó szokásához híven sziporkázott, csakúgy, mint Jenei Bálint, aki gólt ugyan nem szerzett, de komoly zavart okozott a pécsváradi gépezetbe. Persze a túloldalon is van kiket dicsérni: az új szerzemény, Bálint Gergő kiválóan futballozott, de Takács Ákos is bizonyította klasszisát.

Az időjárási körülmények, valamint a pályák alkalmatlansága miatt a vasárnapi játéknapon elmaradt a Kétújfalu–Siklós, a Villány–PTE PEAC II., illetve a Nagykozár–PVSK találkozó is.

A sereghajtó május 10-én, 17.30-kor pótolja elmaradt meccsét, míg a másik két összecsapást május 24-én, ugyancsak 17.30-tól rendezik majd.