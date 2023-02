Őrületes, hétgólos meccset nyert meg a Vajszló az AutóCity Volkswagen Baranya megyei III.. o. Téli Műfüves bajnokság hétvégi körében, pedig a Misinai Sasok hármat rámolt be az első játékrészben. Csakhogy a sokat látott vajszlói, Orosz János parádés napot fogott ki, ugyanis mesterhármast jegyzett, Szabó Zsolt találata pedig már győzelmet ért.

Kissé beárnyékolja a fordulót, hogy több párharc is elmaradt, de a legtöbb helyen így is kiszakadtak a gólzsákok, ráadásul büntetőpárbajt is láthattak a szurkolók Sellyén.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság az idei esztendőben 44 csapat részvételével rendezi meg az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei Téli Nagypályás Műfüves Bajnokságot, a megyei I.-II. és a megyei III. osztályú együttesek részére.

Első forduló eredményei: Sátorhely–Palotabozsok 1–0, Hosszúhetény–Olasz 4–0, Misinai Sasok–Bányász 8–1, Hobol–Baksa 3–0, Szajk–Borjád 7–1, Vajszló–Lakócsa 10–2, Egerág–Szigetvár 1–3, Gyód–Szalánta 3–1, Bogád–Kökény 4–2.

Második forduló eredményei: Palotabozsok–Geresdlak 4–3, Szalánta–Bogád 1–5, Szigetvár–Misinai Sasok 4–4, Kökény–Gyód 2–4, Bányász–Egerág 0–8, Lakócsa–Hobol 0–9, Olasz–Újpetre 1–3, Baksa–Vajszló 2–3, Görcsönydoboka–Szajk 0–7.

Harmadik forduló eredményei: Újpetre–Hosszúhetény 3–2, Kökény–Szalánta 5–1, Görcsönydoboka–Borjád 3–4, Vajszló–Hobol 2–2, Misinai Sasok–Egerág 6–2, Bogád–Gyód 3–3, Baksa–Lakócsa 4–2, Szigetvár–Bányász 13–1. A Geresdlak–Sátorhely mérkőzés elmaradt.

Negyedik forduló eredményei: Vajszló–Misinai Sasok 4–3, Egerág–Baksa 1–0, Szajk–Geresdlak 10–0, Olasz–Kökény 4–2, Hobol–Szigetvár 1–1 (4–5 – büntetőkkel), Újpetre–Bogád 1–0. A Borjád–Palotabozsok, Görcsönydoboka–Sátorhely, valamint a Bányász–Lakócsa mérkőzés egyaránt elmaradt.

Góllövő lista: 1. Szabó Zsolt (Vajszló) 10 gól, 2. Déri István Balázs (Hobol) 9 gól, 2. Papp Dániel (Szajk) 9 gól, 4. Harmuth István Imre (Szigetvár) 8 gól.