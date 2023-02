A Budafok kezdett jobban Szentlőrincen, azonban a labdatartásával nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani, ezzel szemben a hazai kontrák már korán is gólt ígértek. Sőt, nem csak ígértek, azzá is vált az egyik a 11. percben, amikor Pintér remekül tálalt Rétyi elé, aki senkitől nem zavartatva lőhetett a kapuba.

A folytatásban is hasonló mederben zajlott az összecsapás, a Budafok irányított, viszont Rétyi és Radosevics előtt volt nagyobb helyzet, s bármelyikből gól születhetett volna. A szünet után borult csak a forgatókönyv, Beke talált be Német Márió beadásából, ami megzavarta a hazaiakat. Egyre több lehetősége volt a vendégeknek, hogy megszerezzék a vezetést is, ez azonban nem akart összejönni. Sőt, Darócziék újra megtalálták a ritmusukat, s a 70. perctől szint csak az volt a kérdés, mikor találnak be ismét, Gundel-Takácsék viszont állták a sarak. Végül jött a hideg zuhany, egy kontra végén Beke gurított újra a hazai hálóba, s nyerte meg a meccset a vendégeknek.

SZENTLŐRINC–BUDAFOKI MTE 1–2 (1–0)

Labdarúgó NB II., 25. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 200 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Rózsa Dávid, Sinkovicz Dániel).

SZENTLŐRINC: Bese – Török K., Tamás L., Kereszetes B., László D. (Farkas M. 77.) – Radosevics (Múcska, 77.), Kesztyűs M., Daróczi – Pintér Á. (Mahler, 85.), Novák Zs. (Taipi, 69.), Rétyi Vezetőedző: Jeremiás Gergő

BUDAFOK: Gundel-Takács – Horgosi, Jagodics, Fótyik – Bíró M. (Györgyi, 69.), Soltész I., Adorján, Oláh B. (Németh M., 34.), Kalmár O. (Horváth O., a szünetben) – Beke P. (Nándori, 86.), Bakti (Vasvári, a szünetben). Vezetőedző: Mátyus János

Gólszerző: Rétyi (11.), ill. Beke (52., 85.)