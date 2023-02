Két helyszínen is célozták a táblákat a régió dartsbarátai február elején. A Pécsi Darts Club idei első pontgyűjtő területi versenyén 45-en igyekeztek a csoportkörből a főtáblára kerülni, két csoportban is hármas körbeverés vetítette előre a szoros eredményeket. Az egyenes kieséses, 32-es főágon is végletekig kiélezett párharcokból meneteltek tovább a győztesek; Vadas Róbert (MDC) a nap legmagasabb, 148 pontos kiszállójával. A végső siker házon belül maradt, két szekszárdi dartsos előtt Kádár Krisztián (PDC) nyakába került az aranyérem.

A Szászvár Openen, a Douball Datrs Club által szervezett bajnokság 2. fordulójában a 39 nevezőt – köztük négy hölgyet – négy csoportba sorolták, itt is szoros, több esetben csak játszmaaránnyal eldőlő körmérkőzések döntöttek a legjobb 16 közé kerülésről. A trófeát ezen a viadalon is otthon tartotta a végső győztes, sőt, Juhász Ádám egyben – a szintén 148 pontos – legjobb kiszállóval is büszkélkedhetett. A 2. helyen a komlói Szeitz Gábor zárt; a B-döntő sikere, azaz a 9. hely Láncz Marcell nevéhez fűződik, a legeredményesebb hölgyversenyzőnek pedig Kissné Zelei Anikó bizonyult.

A teljes eredménylista megtalálható a két rendező egyesület Facebook-oldalán.