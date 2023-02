Bár eredményesen indította az esztendőt, mégis legutóbbi frusztráló vereségével a tarsolyában indul útnak Dabasra a PTE-PEAC. A labdarúgó NB III. Közép-csoportjának vasárnap 14 órakor kezdődő összecsapásán a tabella alapján egyértelműen a pécsiek az esélyesebbek a pontszerzésre. Ráadásul a házigazdák pillanatnyi formája is nekik kedvez, hiszen a dabasiak három vereség után lépnek most pályára. Árnyalja a képet, hogy Forró Attila, Temesvári Máté és Varga Botond egyaránt 5-5 sárga lap miatti eltiltását tölti, Berdó Máté friss derékfájdalommal küszködik, de rajtuk kívül további három-négy lábadozó PEAC-játékos sincs még százszázalékos állapotban.

Lőrinc Antal vezetőedző ezzel együtt is magabiztosan jelenti ki, hogy ezen a meccsen nyerni kell; más szóval, ebben a nehéz helyzetben megmutatni, miért is olyan büszke a PEAC a csapategységére: – Kicsit hiányosak a soraink, ám akik harcra készek maradtak, bizonyíthatják, hogy nekünk az egységünkben rejlik a fő erőnk, és most is méltó játékkal igazolhatjuk, nem volt véletlen a sikeres tavaszi nyitány.