Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy ma a Szentlőrincnek lesz a legnehezebb dolga, hiszen 15 órakor a 4. helyezett Szegednél kezd. Ezt viszont már két újabb játékossal megerősödve teszi meg. A tavaszi szezonban ugyanis Kesztyűs Máté és Török Kevin is azért küzd, hogy elérjék a bentmaradást.

– Nagyon örültem, hogy megkeresett a Szentlőrinc, mert szeretném megmutatni, hogy megállom a helyem egy osztállyal feljebb, az NB II.-ben is – fogalmazott Kesztyűs Máté a klub közleményében. – Szeretnék minél több percet a pályán tölteni, remélem, hogy a játékintelligenciámmal, a technikai képzettségemmel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a csapat elérje a célját, és bentmaradjon a második vonalban.

A 25 éves Kesztyűs Máté évekig paksi színekben szerepelt, majd a PMFC-nél is játszott fél évet. Most Dunaújvárosból érkezik Lőrincre. A mindössze 19 éves tehetség, Török Kevin Szegeden kezdte a pályafutását, majd 14 évesen a Budapest Honvéd akadémiájára került, légiós életbe is belekóstolt már, ugyanis egy szezont a Lecce U19-es gárdájánál töltött a Primavera 1-ben.

– A felnőtt futballban még csak NB III.-as tapasztalattal rendelkezem, ezért nagyon jól jött a Szentlőrinc megkeresése, hiszen így egy osztállyal feljebb is megmutathatom, mire vagyok képes – mondta már Török Kevin. – Bízom benne, hogy megkapom a lehetőséget, bizonyíthatok és rutint szerezhetek az NB II-ben. Remélem, hogy mindezt eredményes, jó játékkal tudom meghálálni: szeretném érvényesíteni a gyorsaságom és a fejjátékom, hozzá akarok járulni a bentmaradáshoz!

A PMFC-nek sem lesz természetesen gyerekjáték a Mosonmagyaróvár otthonában nyerni. A 12. helyezett házigazda már többször is bizonyította, tud veszélyes lenni akkor is, ha tapasztaltabb, esélyesebb ellenfél ellen kell szerepelni. Ráadásul a pécsieket kissé megfoghatta, hogy a Budafok ellen nem úgy sikerült a tavaszi nyitány, ahogy szerette volna.

A Kozármislenynek nagy szüksége lesz a szurkolóira, hiszen a 6. helyezett Ajka ellen nem favoritként fut fel a pályára, a három pont megszerzésével ugyanakkor kiléphet az automatikus kiesést jelentő zónából. Szekeres Zoltán tanítványainak éppen ezért óriási szükségük lesz arra, hogy a 90 perc végén is hajtsák őket a rajongók, s ne veszítsenek fókuszáltságukból.

A most vasárnapi program: HR-Rent Kozármisleny–Ajka, Mosonmagyaróvár–PMFC, Dorog–MTK, Békéscsaba–Gyirmót, Budafok–Kazincbarcika, Csákvár–Soroksár, Nyíregyháza–Siófok, Győr–Szombathely (mind 14.00), Szeged–Szentlőrinc (15.00).

A Diósgyőr–Tiszakécske találkozót hétfőn 19.00-kor játsszák.