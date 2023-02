Ég a vágytól a Kozármisleny SE női kézilabdacsapata, hogy ismét a pályán lehessen az NB I. B.-ben, miután a múltheti rangadón felülmúlta az egrieket, s kibérelte legalább egy hétre a második helyet úgy, hogy az Eszterházy SC egy találkozóval többet is játszott.

Ezen a hétvégén egy újabb rangadó vár Schefferékre, hiszen az ötödik helyezett Algyőhöz kell utazniuk, hogy növeljék pontjaik számát. Mindehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy nemcsak az üldözők elől rohannak a baranyaiak, de az első helyezett Vasas is mindössze két pontra van tőlük, azaz az éllovas egyetlen botlásával már fej fej mellett futhatnának tovább.

Mindeközben a PEAC is egy győzelmet követően igyekszik meglovagolni a hullámhegyet, amin van, s közelíteni akar a középmezőny erősebb csapataira. Persze Papp László tanítványainak az is sokat jelenthet, ha távolabb léphet a kiesőhelyektől. Erre pedig meg is van az esélye, hiszen ősszel is nyert a Kispest ellen, azonban a rivális azóta jóval jobban szerepelt a pécsieknél.

A baranyai csapatok programja (02. 04.): Algyő–Kozármisleny SE (16.00), Kispest–PEAC (18.00).