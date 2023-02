Az idén immár megszokott szerda-szombati bajnokik sorát a héten egy Komjádi-kupa-forduló színesítette a vízilabdázóknál – sajnos a PVSK Mecsek Füszért – a PSN Zrt. Sportiskola ifistáival megtűzdelt csapattal – azon is egygólos vereséget szenvedett Szegeden, így búcsúzott is a folytatástól.

Ezért aztán még inkább elvárás tőlük a szépítés a hétvégén, főként, hogy soros ellenfelük a tabellán mögöttük álló trió egyike, a Metalcom Szentes lesz 11-én, szombaton, este hét órakor az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában. Amely az OB I. első körében összesen egy győzelmet jegyzett, nem lenne szép, ha a másodikat a 14. fordulóval most induló második etap nyitányán éppen Pécsett jegyezhetné.

Török Viktor vezetőedző is optimistán tekint az összecsapás elé, ahogy fogalmaz, a legutóbbi, BVSC elleni meccsen már látott biztató jeleket, és ha sikerül tovább javítaniuk a helyzetkihasználáson, ráadásul játékosai elhiszik, hogy tudnak meccset nyerni, akkor biztosan megjönnek az eredmények is. Főként, ha lelkes a közönségük, amint ezt a szakvezető külön is kéri, ismét sokan látogatnak ki a meccsre és biztatják őket jelenlétükkel-szurkolásukkal.