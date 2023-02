Az elmúlt meccseket látva elkapta a fonalat a PTE-PEAC női röplabdacsapata, ráadásul minden esély megvan arra, hogy ezt a remek szériát tovább nyújtsa, ugyanis az a Zalaegerszeg érkezik Pécsre, amely csupán két győzelemnél jár az idei kiírásban.

A pécsi klub már legyűrte a 2023-as naptári évben csütörtöki ellenfelét, sőt, még csak szettet sem engedett vetélytársának. Akkor a baranyai együttes vezetőedzője, Horváth Alexandra a pontos és agresszív nyitásoknak tudta be a sikert, az pedig külön öröm volt, hogy minden játékosának lehetőséget tudott biztosítani. Ezúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a lányok komoly terhelésnek vannak kitéve, de azért bízik abban, hogy nem éri a csapatot meglepetés.

– Úgy érzem, hogy sikerül napról napra egyre jobb formába lendülni, ami az utóbbi időben szerencsére a meccseken is megmutatkozik – kezdte nyilatkozatát lapunknak a pécsi tréner. – A játékosok nagy terhelésnek vannak kitéve, hiszen hétvégenként NB II.-es mérkőzések vannak, sőt, az U20-as bajnokságban is helyt kell állniuk, amit szépen meg is oldanak. Csütörtökön a Zalaegerszeg csapatát várjuk, akiket nemrég sikerült legyőznünk, s remélem, holnap se okoznak nekünk meglepetést.

Az erővel valamelyest tartalékolni kell, hiszen szombaton már egy kőkemény ütközet következik. A bajnokaspiráns TRSE vendége lesz a PTE-PEAC, az pedig elsőre igencsak ijesztő lehet, hogy jelenleg kétszer annyi sikerrel rendelkezik a tatabányai gárda. Persze felesleges még a hétvégén agyalni, előbb még a ZTE Röplabda Klub ellen kell érvényesíteni a papírformát, majd azzal a lendülettel lehet készülni a szombati párharcra.