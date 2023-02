Új játékosai közül ketten is végigfutballozták a PTE-PEAC tavaszi idénynyitóját. Lőrinc Antal vezetőedző szerint Berdó Balázs nagy stabilitást hozott a védelembe, de Bachesz Edvin is kellemes meglepetést szerzett jó teljesítményével. Erre, a többiekével, illetve a Miltner szabadrúgása után Forró által szerzett góllal együtt szükség is volt a győztes évnyitóhoz, illetve a tabellán még tervezett további előrelépéshez.

Ezt a csúszós pályán nem volt könnyű elérni, ám az egyetemisták ezúttal magas szinten futballozva, magabiztosan nyerték meg az alsóház elől menekülő alföldiek elleni párharcokat.

Kecskemét–PEAC 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III. Közép-csoport, 21. forduló, Kecskemét, 200 néző. V.: Molnár R. (Deme R., Kovács II T.).

PTE-PEAC Kalo Méh: Paceka – Hawkins, Forró, Berdó, Bischoff – Temesvári (Wieland, 91.), Bohata (Bozóki (71.), Bachesz, Miltner (Udvardi Z., 71.), Gelencsér (Than, 81.) – Keresztes (Makai, 46.). Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Lőrinc Antal: – Nagyon nehéz, mély talajon kezdtük az évet, ráadásul először játszottunk rendes füvön. Minden játékosomat dicséret illeti, végig alázattal, nagyon fegyelmezetten futballoztak.

Következik. Február 19., 14.00 (PMFC-stadion): PEAC–Hódmezővásárhely.