Az időjárási körülmények miatt csonka fordulóval rajtolt az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye, de tizennégy gól így is esett, ráadásul kétszer villant a piros lap is.

Mohács–Szederkény 6–0 (2–0)

Mohács. Vezette: Bánfai (Laki, Ormai). Mohácsi TE 1888: Csobán – Kocsis A., Károly, Racskó, Spannenberger J. (Loch, 67.) – Hetényi (Megyeri, 77.), Aszalós (Izsák, 77.), Müllerlei, Nagy Zs. (Kiss I., 67.) – Vég, Péter J. (Dér, 77.) Vezetőedző: Kvanduk János. Szederkény G-S II.: Andorkó – Kopeczky, Mándity, Kalló, Spannenberger M. – Hidasi (Könyvásó, 56.), Liszácz (Czibere, 67.), Kordé (Sárosi,77.), Werner (Szabó D., 10.) – Vas, Károly. Vezetőedző: Wittrédi Dávid Tamás.

Gólszerzők: Kocsis A. (22.), Hetényi (34.), Péter J. (55.), Kiss I. (68.), Racskó (84.), Vég B. (89.).

Pécsvárad–Lovászhetény 2–2 (2–1)

Pécsvárad. Vezette: Horváth Gy. (Gazdag, Hahner). Pécsváradi SE Prosport.hu: Bölcskei – Németh A., Ladányi V., Juhász L., Finta – Koronics, Reith (Ladányi P., szünetben), Spánitz (Gergye, 75.), Takács Á. – Bálint G., Szentes. Vezetőedző: Varga László. Lovászhetényi FC: Szűcs K. – Pregitzer, Marton, Kozma, Kilinkó – Hornyák (Kaufmann, 75.), Tamás Á., Bartal, Rácz E. (Szaniszló, 92.) – Kovács A. (Mészáros T., 86.), Jenei. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Koronics (13. – büntetőből), Bálint G. (25.), illetve Rácz E. (45.), Kovács A. (69. – büntetőből).

Kiállítva: Juhász L. (68.), illetve Tamás Á. (60.).

Komló–Sellye 3–1 (2–0)

Komló. Vezette: Kreskai (Pucsli, Alvári). Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik – Lezsák (Nagy N., szünetben), Szücs B., Vajk, Szászfai – Belina, Korbuly (Hohmann G., szünetben), Turi, Illés (Otterbein, 70.) – Bognár B. (Horváth F., 85.), Tóth A. (Piukovics, 77.) Vezetőedző: Nagy Gábor. VSK Sellye: Orlovics, Filó, Tóth J., Tóth T. – Meretei (Pál T., 48.(Duli, 62.)), Orsós Cs., Kálmán (Németh N., 43.), Szirényi (Orsós S., szünetben) – Jónás G. (Takács Z., 81.), Somogyi. Vezetőedző: Takács Ferenc.

Gólszerzők: Tóth A. (5.), Szászfai (13.), Hohmann G. (87.), illetve Somogyi L. (50.).

Szabadnapos volt: Bóly, Szentlőrinc II.

Az időjárási körülmények, valamint a pályák alkalmatlansága miatt a vasárnapi játéknapon elmaradt a Kétújfalu–Siklós, a Villány–PTE PEAC II., illetve a Nagykozár–PVSK találkozó is.

A sereghajtó május 10-én, 17.30-kor pótolja elmaradt meccsét, míg a másik két összecsapást május 24-én, ugyancsak 17.30-tól rendezik majd.

Mindenesetre arra jó volt ez a hétvége, hogy lássuk, hat együttes milyen állapotban van. A listavezető mohácsi tréner, Kvanduk János elégedett lehet legénységével, hiszen mindvégig kézben tartotta a találkozót, ráadásul hat különböző játékosa is gólt szerzett. Arról pedig még csak szót sem ejtettünk, hogy az új igazolások remekeltek, így úgy tűnik, nem lesz egyszerű tavasszal sem feltartóztatni a bajnoki álmokat szövögető mohácsi klubot.

A szederkényi szurkolók azért bizonyára többet vártak, főleg úgy, hogy több olyan játékos is szerephez jutott, aki már próbára tette magát a másodosztályban is. Van még idő javítani, de a sorsolás nem túl kegyes a csapathoz.

A Pécsvárad nagyon akart, a két korai találat pedig azt mutatta, hogy elbírják Havasi hiányát, viszont a fordulás után hiányzott a tűz, így a Lovászhetény összeszedett játékának köszönhetően végül pontot mentett a bajnokaspiráns vendégeként.

A Komló parádés felkészülési időszakot tudhat maga mögött, ráadásul kezdésnek a győzelem is összejött, viszont Nagy Gábor maradéktalanul nem volt elégedett.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Uraltuk a mérkőzést, de volt egy nagy bukkanó benne. Kapunk 3 pontot, ezzel előre tekintünk, de helyre kell tenni a srácok fejét. Szemléletváltozáson kell átesnünk. Pozitív ember vagyok, mindenben megtalálom a pozitívumokat, de ha előre akarunk lépni, akkor ez a teljesítmény kevés lesz.

Ha ezt a teljesítményt keveselte a komlói mester, akkor képzelhetjük, miképp vélekedett a találkozó után a Sellye edzője, Takács Ferenc.

Kétségtelen, hogy a két kapott gól után talpra állt az együttes, sőt, a második játékrész elején jött a szépítés is Somogyi révén, aki balról a 16-oson belülre cselezte be magát, majd élesen a léc alá vágta a labdát, így alaposan megnehezítette a Sellye a házigazda dolgát, viszont a folytatás hazai fölényt hozott, még ha csak a véghajrában is sikerült eldönteni a párharcot.