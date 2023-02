Gyorsan lépett Kilvinger Bálint leváltása kapcsán a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, amely immár a 33 éves Marosán György irányításával készül a hétvégi Budai Farkasok elleni NB I.-es bajnokira. Az új tréner 13 éves pályafutást tudhat maga mögött, eddig kizárólag női csapatoknál dolgozott, legutóbb Szombathelyen. Háromszor nyert NB I. B-s bajnoki címet, valamint 120-130 NB I.-es mérkőzésen vezényelte aktuális csapatát.

– Nagy izgalommal készülök az itteni munkára. Többször is jártam vendégként mérkőzést nézni Komlón, és magával ragadott az a hangulat, atmoszféra, amit ebben a csarnokban tapasztaltam. Vallom, hogy inkább legyen tíz szurkoló, mint ezer néző. Komlón a szurkolásra ez hatványozottan igaz – mutatkozott be Marosán a komlói szurkolóknak. – Már nagyon várom, hogy az első mérkőzésen ezt az élményt, ezt a hangulatot átéljem. Tudom, az felelősséggel is jár, hogy ilyen közegben dolgozhatok. Ugyanakkor ígérhetem, hogy minden meg fogok tenni a siker érdekében. Azt nem ígérem, hogy minden lövésünk gól lesz, hogy minden védekezésünk sikeres lesz, hiszen nem én vagyok a világ legjobb edzője, de a világon senki nem akar nálam jobban győzni.