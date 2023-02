Egy nyögvenyelős, de annál értékesebb győzelmet zsebelt be legutóbb a Ludovika Csata otthonában az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, azonban ezúttal sokkal többre lesz szükség a diadalhoz hazai terepen a bajnokaspiráns Győr ellen. Motivációért vélhetően nem kell a szomszédba menni, ugyanis egy siker esetén akár a második pozícióba is felléphet a pécsi klub, igaz, hétvégi riválisa egy találkozóval kevesebbet tudhat maga mögött, na meg ehhez kellene a DVTK botlása is. Ráadásul van is miért revansot venni, hiszen november közepén esélye sem volt Jovan Gorec alakulatának idegenben (92–71).