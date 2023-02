Egy rövid kitérő után visszatért az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban vitézkedő Mohács csapatához Nagy Zsombor, ezzel pedig megvan az együttes harmadik téli érkezője.

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a 22 esztendős középpályás, Aszalós András, valamint a Kozármislennyel veretlenül bajnokságot nyerő Loch Péter is Kvanduk János kezei alatt pallérozódhat a jövőben.

Loch Péter: – Már az első napomon éreztem, hogy jó helyre kerültem. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, otthonos, családias közegbe érkeztem. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, ami természetesen nem könnyű feladat, de ha úgy játszik a csapat mint ősszel, akkor nem lesz gond. Remélem egy kiegyensúlyozott teljesítményt tudok nyújtani, és hozzá tudom segíteni a csapatot a kitűzött célok eléréséhez.

Aszalós András: – Remekül érzem magam, úgy gondolom, hogy a beilleszkedés is jól halad. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, mindenben segítenek a többiek. Már amikor ellenfélként léptem itt pályára, akkor is érződött, hogy egy igazán összetartó közösség van Mohácson, és ez a benyomás csak erősödött mióta itt vagyok. Elég sok játékost ismertem már személyesen korábbról, leginkább az utánpótlásban eltöltött éveimből, de a többiek sem voltak teljes mértékben idegenek számomra a korábbi meccseinkből adódóan. Úgy vélem, hogy reális cél lehet a csapat számára a jelenlegi pozíció megtartása, bár nem lesz egyszerű feladat, hiszen szép számmal akad olyan ellenfél, aki megnehezítheti a dolgunkat. Szeretnék a csapat egyik meghatározó játékosa lenni, és minél több sikert elérni a klubbal, akár magasabb osztályban is

A sokat látott vezetőedző nem bízná véletlenre a bajnoki cím megszerzését, így talán ennek is köszönhető, hogy Nagy Zsomborra is lecsapott még a tavaszi szezon kezdete előtt. Az idősebb mohácsi szurkolók még emlékezhetnek Zsombor édesapjára, Nagy Ervinre. Így sokak annak is szemtanúi lehettek, hogy együtt szerepelt a pályán az apa-fia páros.

– Jó érzés visszatérni Mohácsra. Nagyon el sem szakadtam, hiszen itt éltem, és a barátaim is itt játszanak. Természetesen nem kérdés, mi a célja a mohácsi labdarúgásnak. Ennek a csapatnak egy osztállyal feljebb a helye, ezért fogunk mindannyian küzdeni – vélekedett Nagy Zsombor.

Eközben szépen alakul a PVSK kerete is. Igaz, néhányan a távozás mellett döntöttek, így az ő helyükön fiatal, tehetséges játékosok bizonyíthatnak a jövőben, akik eddig az U19-ban kaptak lehetőséget. Jelenleg 3 kapus és 18 mezőnyjátékos közül állíthatja össze együttesét az új vezetőedző, Schneider Gábor, sőt, ebből tizenketten még ifjúsági korúak. Ebből adódóan nekik még a saját korosztályos bajnokságukban, így két fronton kell helytállniuk, ami mentálisan és erőnlétileg is nagy feladat lesz.