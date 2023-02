Kevesen hitték volna, hogy sorozatban lejátszik majd 100 másodosztályú bajnokit a Szentlőrinc SE, amikor történetében először elérte ezt a szintet, vasárnap a Békéscsaba otthonában viszont épp ezt a mérföldkövet éri el a piros-fekete klub.

Ebben a 2 és fél szezonban 74 labdarúgó állt a három vezetőedző, Marián Sluka, Gabala Krisztián és Jeremiás Gergő rendelkezésére, hogy elérje elsődleges célját, a bennmaradást, s újabb és újabb lépést tegyen a mostani mérkőzés felé.

A legtöbbször ez idő alatt Keresztes Bence öltötte magára az egyesület mezét bajnokin, a kilencvenkilenc alkalomból ő hetvenháromszor pályára lépett. A második helyen szintén egy olyan labdarúgó van, aki a feljutás előtt is a csapat tagja volt, s azóta is kíséri útján, ez pedig nem más, mint Havas Attila, aki 71 – jelenlegi neve szerint – NB II.-es mérkőzésen segítette az egyesületet. Azt hozzá kell tenni, hogy ezt a pozíciót érte el, azaz szintén 71 másodosztályú meccsen képviselte a Szentlőrincet Harsányi István is, aki 2022 nyara óta már a PMFC címerét viseli a szíve felett.

A harmadik helyen Mervó Bence van, aki 56 alkalommal kísérelte meg bevenni a Lőrinc ellenfeleinek hálóját.

Szintén érdekesség a Szentlőrinc szereplése kapcsán, hogy újoncként 42 ponttal a 16. helyen végzett, majd a rákövetkező szezonban újra 42 ponttal lett a 16., s ebben a pontvadászatban jelenleg 26 egységgel áll a 16. pozícióban.

Persze a pontjaik száma hasonló volt az elmúlt két idényben, de más eredményekkel érte el azt a csapat. Újoncként 11 győzelem, 9 döntetlen és 18 vereség lett a mérleg, míg egy esztendővel később 10 győzelem, 12 döntetlen és 16 vereség kellett ahhoz, hogy elérjék ezt. Összességében 27 sikert, 29 ikszet és 43 vereséget jegyezhettek fel a sportkrónikusok az egyesület másodosztályú históriás könyvébe, ami 108 pontot eredményezett. Összességében 17 alkalommal láthatta hazai pályán a közönség nyerni a csapatot, míg 15 további esetben örülhettek egy pontnak, mindehhez 18 vereség társul.

Az egyesület legjobb gólszerzője ezekben az években Harsányi István volt, ak 15 találattal segítette az elmúlt két idényben a csapatot, utána Grumics és Rétyi következik 8-8 góllal, majd az a Szabó Máté héttel, aki a télen cserélte le az egyesület mezét a Pécsére. Mervó sem áll messze a korábban említettektől, ő 6 találatot ért el eddig a Lőrinc piros-feketéjében.

A legtöbb találat egy Szentlőrinc mérkőzésen a tavalyi idényzárón esett, ami fájdalmas emlék a klub számára, hiszen 7–2-re kikapott a csapat Kecskeméten. Ugyanakkor volt két hasonlóan gólgazdag sikere is a csapatnak. Nem is olyan régen, február 5-én Szegeden aratott 4–2-es sikert Jeremiás Gergő alakulata, hazai pályán pedig még az előző idényben győzte le 4–1-re a III. kerületi TVE-t az akkor még Marián Sluka dirigálta gárda. Ebben az idényben pedig egy iksz is sikerült hasonlóan, az MTK elleni 3–3 a sírból felállva.