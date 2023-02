Ivana Katanics is válogatott meghívót kapott, de Horvátország ellen nem jutott lehetőséghez, mindenesetre Szerbia így is magabiztosan nyert (85–57), s ezzel pedig továbbra is veretlen a csoportjában. A szerb együttes legközelebb vasárnap 17 órától lép parkettre Bulgária vendégeként.

Ilina Selcova is megkapta a maga meghívóját, de sérülés miatt nem viselhette a címeres mezt. Ennek ellenére volt oka az örömre, ugyanis hazája egy végletekig kiélezett mérkőzést nyert meg Bosznia-Hercegovina ellen (66–68). Észak-Macedónia legközelebb vasárnap 18 órától lesz érdekelt hazai környezetben, mikoris a Belgium lesz a kihívó.