A Villány győzelmével ért véget az AutóCity Volkswagen Baranya megyei I.-II. o. Téli Műfüves bajnokság, de a többi csapat szurkolói sem panaszkodhatnak a hétvégi teljesítményt látva.

A várva várt hármas döntő a PTE PEAC II.–Villány összecsapásával indult, ahol a villányi brigád Hoffmann és Gáspár találatával kényelmes helyzetbe került, így Grassy késői gólja csak szépségtapasznak bizonyult. A folytatásban az Ócsárd volt az elszenvedője a pécsi együttes bosszúságának, négyszer is ünnepelhetett Molnár Gábor legénysége. A Villány nem bánt el ilyen könnyen alacsonyabb osztálybéli ellenfelével szemben, de 1–1-es döntetlen után végül büntetőkkel Kósa Zoltán alakulata diadalmaskodott, ezzel pedig megnyerte a vándorserleget.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Örülök, mert amit gyakorlunk edzésen, készség szinten élesben is tudjuk. Viszont a helyzetkihasználásunk kritikán aluli volt. Legalábbis az első mérkőzésen. Amit kihagytunk az első meccsen, azt berúgtuk a másodikon. Meggyőződésem, hogy a mai játékunkkal a bajnokság bármelyik csapata ellen eredményesen tudjuk majd felvenni a versenyt. Feltéve, ha nem csak megteremtjük, hanem be is rúgjuk a kínálkozó lehetőségeinket. Kíváncsian és bizakodva várom a szezon kezdetet. Kondícióban, védekezésben és támadásban is sikerült előre lépnünk. Hamar kiderül, mire lehetünk képesek tavasszal, ugyanis az első négy mérkőzésünket sorozatban a Pécsvárad, Villány, Mohács, Pécsvárad csapataival vívjuk.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság az idei esztendőben 44 csapat részvételével rendezi meg az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei Téli Nagypályás Műfüves Bajnokságot, a megyei I.-II. és a megyei III. osztályú együttesek részére.

Első forduló eredményei: Szederkény–Lánycsók 2–1, Villány–Beremend 9–1, PTE PEAC II.–Véménd 6–0, Nagykozár–Komló II. 3–2, Harkány–Lippó 2–1, Siklós–Diana 2–4, Himesháza–Töttös 2–6, Ócsárd–Kétújfalu 12–0, Bóly–Somberek 3–3, Sellye–Szentlőrinc II. 1–1.

Második forduló eredményei: Villány–Szederkény 6–1, Szentlőrinc II.–Ócsárd 3–5, Kétújfalu–Sellye 3–5, Komló II.–Pécsi Sportolda 0–0, Töttös–Bóly 2–1, PTE PEAC II.–Harkány 6–0, Somberek–Himesháza 2–1, Lippó–Véménd 1–2, Beremend–Lánycsók 6–2, Diana–Pogány 3–2.

Harmadik forduló eredményei: Töttös–Somberek 2–1, Ócsárd–Sellye 3–1, Szentlőrinc II.–Kétújfalu 5–1, Harkány–Véménd 1–1, Lánycsók–Villány 0–11, Beremend–Szederkény 3–1, PTE PEAC II.–Lippó 6–2, Nagykozár–Sportolda 6–2, Pogány–Siklós 2–3, Bóly–Himesháza 6–1.

Negyedik forduló eredményei: Szentlőrinc II.–Siklós 4–7, Szederkény–Somberek 1–2, PTE PEAC II.–Nagykozár 4–1, Ócsárd–Diana 4–0, Villány–Töttös 5–1, Sportolda–Harkány 3–2, Beremend–Bóly 1–6, Komló II.–Véménd 0–0, Lippó–Kétújfalu 1–2. A Sellye–Pogány, valamint a Lánycsók–Himesháza mérkőzés elmaradt.

Ötödik forduló eredményei: Szederkény–Somberek 6–3, Nagykozár–Diana 7–2, PTE PEAC II.–Villány 1–2, Villány–Ócsárd 1–1 (3–1 – büntetőkkel), Ócsárd–PTE PEAC II. 0–4, Komló II.–Harkány 2–1, Pogány–Kétújfalu 2–2, Véménd–Lánycsók 2–1, Töttös–Pécsi Sportolda 2–2 (8–7 – büntetőkkel). A Sellye–Siklós, Himesháza–Lippó, valamint a Szentlőrinc II.–Beremend mérkőzések elmaradtak.

Góllövő lista eredménye: 1. Kelemen Ferenc (Villány) 9 gól, 1. Lehota Bálint (Villány) 9 gól, 3. Horváth Dániel (Nagykozár) 7 gól.