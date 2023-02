Mintha az öltözőben maradt volna Jovan Gorec alakulata a Ludovika Csata ellenfeleként, legalábbis az első játékrészt látva erre lehetett következtetni. Igaz, az első negyedben gyakorlatilag minden összejött a negatív spirálban lévő házigazdának, azonban a folytatásban sem pörgött fel kellőképp az NKA Universitas PEAC, így hétpontos hátrányból várhatta a harmadik felvonást a pécsi klub.

Az átütő erő továbbra is hiányzott, így tehát egy közel hibátlan etapra lett volna szükség a fordításhoz, de ez enyhén szólva is elmaradt. Mindenesetre az utolsó pillanatokban a PEAC higgadtabb és pontosabb maradt, köszönhetően többek között Gwathmey remeklésének. Persze kellett a fortuna is, de ez a siker csapatmunka volt a javából.

Ludovika Csata–NKA Universitas PEAC 69–71 (23–14, 17–19, 14–15, 15–23)

Női kosárlabda NB I., 19. forduló. Budapest. V.: Fodor, Minár, Nyilas. Csata: Czank 6/3, HORVÁTH B. 16/9, FUEHRING 18/6, Toman D., Barnai 6. Cserék: Szabó F. 2, JÁHNI 15/3, Gábor 6/6, Boros. Vezetőedző: Tursics Krisztián. PEAC: WENTZEL 14/6, Rátkai 2, Calhoun 4, GWATHMEY 16/3, KISS V. 19/3 Cserék: Sanchez 2, Katanics 6, Laczkó 6/6, Szücs R. 2, Simon Zs. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Ez következik (02. 05.): Győr–PEAC (18.00).