Lezárult az téli átigazolási időszak, amely során bőven voltak változások a baranyai csapatok életében. A PMFC még az utolsó pillanatokban is bejelentett egy érkezőt.

Major Sámuel öltözik piros-feketébe, aki az élvonalbeli Debrecentől érkezik. A 2002-es születésű középpályás a hajdúságiaknál nevelkedett, s az utánpótlás-válogatottakban is számítottak rá. A légiós életbe is belekóstolt már, 2017-től a Salzburg korosztályos együtteseiben igyekezett elsajátítani azokat a készségeket, amelyeket Szoboszlai Dominiknak is sikerült többek közt, sőt, így az ifjúsági Bajnokok Ligájában is tesztelhette tudását.

Később egy kisebb helyi csapat figyelt fel rá, s a felnőtt futballban már az FC Liefering színeiben debütált, majd 2022-ben az osztrák élvonalban szereplő Admira Wacker igazolta le, ahol hét bajnokin kapott lehetőséget. Végül azon a nyáron visszatért nevelő egyesületéhez, ahonnan most tovább lépett a PMFC-hez.