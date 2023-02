Nem pihenhetnek meg az NB I. B-s férfi kosárlabdázók, hiszen máris itt az újabb forduló a Piros-csoportban, ahol a PVSK-Veolia visszavágásra készül hazai pályán ma 18 órától, hiszen a Szigetszentmiklós otthonában nagyarányú vereséget szenvedett az ősszel. De nem csak a különbség miatt volt sokkoló, hogy nem diadalittasan térhettek haza a pécsiek, hanem az is, hogy először botlott a jóval esélyesebbnek tartott gárda. A hajrához közeledve nem követhetnek el egy újabb hasonló hibát Bíró Olivérék, hiszen az NKA sem fog nekik botladozással szívességet tenni.

– Nagyon örülök az utolsó meccsünkön mutatott játékunknak – mondta el Szrecsko Szekulovics, a PVSK vezetőedzője. – Jól kosárlabdáztunk. A védekezésünk és a támadásunk is rendben volt, ráadásul a kispadról beszállók is hozzá tudtak tenni a meccshez. Nagyon bízom abban, hogy a BKG ellen innen tudjuk folytatni. Fontos nekünk ez a meccs, egy remek ellenféllel szemben. Mivel a BKG egy extrán támadó csapat, ezúttal biztos, hogy a védekezés lesz a kulcs. Idegenben kikaptunk tőlünk, így most saját közönségünk előtt akarunk visszavágni nekik.

Ami a városi rivális, s egyben éllovas helyzetét illeti, Ivica Mavrenski csapata kifejezetten nehéz mérkőzésre számíthat ma a MAFC otthonában 17 órától. A második helyezett nem fogja könnyen adni a sikert, azonban a pécsi sikerek esetén egy kicsit a Vasútról is lerázhatnak egy riválist Melegék.